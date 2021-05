Stiri pe aceeasi tema

- O expozitie dedicata calatoriilor lui Iosif Iser va fi deschisa la Muzeul National de Arta al Romaniei pe 21 mai, pentru a marca 140 de ani de la nasterea pictorului, potrivit news.ro.Expozitia prezinta o selecție de lucrări ce abordeaza un gen mai puțin cunoscut din creația artistului: peisajul.…

- Filiala Muntenia Vest a Ordinului Arhitecților din Romania va invita sambata, 15 mai 2021, pe platoul Prefecturii Dambovița, incepand cu Post-ul Ordinul Arhitecților la 20 de ani de existența! Expoziție in aer liber cu cele mai bune lucrari de arhitectura! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- „Stari iconice din colecția de arta a Parintelui Ioan Bizau”, o expoziție organizata de Museikon Alba-Iulia care cuprinde o selecție de peste 130 de lucrari ale catorva dintre cei mai prestigioși artiști romani contemporani, printre care și artiști timișoreni, pot fi admirate de toți iubitorii de arta…

- O expozitie cu lucrari ale artistului stradal britanic Banksy, in cadrul careia 17 opere de arta originale sunt reunite pentru prima data in Belgia, a fost vernisata joi la Bruxelles, informeaza Reuters. Operele expuse, realizate de Banksy in decursul a 15 ani, sunt atestate de Pest Control, singura…

- Luni 8 martie la Muzeul Dunarii de Jos din Calarași a fost vernisata o expoziție de pictura cu lucrari aflate in patrimoniul instituției respective, intitulata ”Feminin”. Cei prezenți la vernisaj au putut admira lucrari semnate de Corneliu Baba, Grigore Patrichi Smulți, Simionescu Dumitru, Ovidiu Paștena,…

- Grupul artistic ”OMICRON” din Calarași a organizat in ziua de 5 martie cu sprijinul Bibliotecii Județene ”Alexandru Odobescu” o interesanta expoziție de pictura intitulata generic ”Eternul feminin”. Dedicata zilei de 8 martie, expoziția a etalat pe simezele salii multifuncționale ”Perspective” din incinta…

- Muzeul de Istorie, Etnografie și Arta Plastica din Lugoj intampina sarbatoarea romaneasca a primaverii printr-o expoziție virtuala de marțișoare și felicitari, realizata de elevii claselor a V-a și a VIII-a de la Liceului Teoretic „Iulia Hasdeu“, coordonați de profesoara Șipoș Ibolya – activitate…

- Companiile din Moldova sint invitate sa participe expoziția virtuala "Expocenter.Digital", care va avea loc in cadrul Forumului Economic Internațional al statelor-membre ”СНГ - 30 лет”, in perioada 11-12 martie 2021. Subiectul a fost discutat in cadrul intrevederii, pe care Diplomații Biroului comercial-economic…