- „Viețile oamenilor sunt mai importante decat orice idee sau reforma, oricat de marețe ar parea ele la prima vedere. Or, nivelul de trai e substanțial prejudiciat de conflictul militar din Ucraina, ale carui urmari nefaste afecteaza acum domenii cheie: energie, construcții, ind. alimentara etc. Instabilitatea…

- Noile masuri legislative de sprijin a persoanelor angajate cu copii vor fi adoptate pana la sfarșitul actualei sesiuni parlamentare, a declarat deputatul Dan Perciun in cadrul unui Club de presa. Aceasta inițiativa legislativa prevede un termen mai scurt și venit mai mare in baza noii opțiuni de solicitare…

- Social 1.577 persoane si-au gasit un loc de munca cu sprijinul AJOFM Teleorman / Cele mai multe fac parte din categoria greu sau foarte greu ocupabile aprilie 27, 2022 08:26 In perioada ianuarie – martie 2022, ca urmare a implementarii Programului National de Ocupare a Fortei de Munca, prin…

- Pachetele cu alimente de baza au ajuns in alte 9 localitați din Argeș: la Bogați, Boțești, Baiculești, Draganu, Dragoslavele, Dobrești, Dambovicioara, Mioarele și Stoenești. Vor fi imparțite de catre autoritațile locale persoanelor defavorizate. Citește și Pachete cu alimente vor fi distribuite persoanelor…

- Lidl Romania continua sa sprijine persoanele vulnerabile din toata țara și organizeaza in 182 de magazine o noua colecta de alimente, in parteneriat cu Federația Bancilor pentru Alimente din Romania. Astfel, in perioada 11 aprilie – 1 mai, clienții sunt invitați sa doneze produse alimentare neperisabile…

- Incepand cu data de 28 aprilie 2022 va incepe distribuirea produselor alimentare, tranșa a patra, prin Programul operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate in toate cele 87 de UAT-uri de pe raza județului Buzau.

- Și pompierii argeșeni sunt alaturi de refugiații din Ucraina. Aceștia ofera sprijin la granițele țarii și transporta persoanele cu doua microbuze și ofera primul ajutor calificat. ”Este o noua zi și continuam misiunea de sprijin de la granițele țarii alaturi de celelalte echipaje de pompieri mobilizate.…

- ”LOT Polish Airlines, unul dintre cei mai vechi transportatori din lume, opereaza pentru prima data la Aeroportul Iasi. Aeronava companiei poloneze va realiza curse directe spre si dinspre VARSOVIA pana pe 28 februarie”, a transmis Aeroportul Iasi. Sursa citata a precizat ca decizia companiei a fost…