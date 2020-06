Stiri pe aceeasi tema

- Mare petrecere liberala in plina pandemie de coronavirus, astazi, la Liebling, ocazionata de inauguarea stadionului din localitate, o lucrare de 200.000 de euro, potrivit debanat.ro.Citește și: SURSE Delapidarea de pe Otopeni s-a facut fața de compania Wizz Air de unii angajați ai companiei…

- Mare petrecere liberala in plina pandemie de coronavirus, astazi, la Liebling, ocazionata de inauguarea stadionului din localitate, o lucrare de 200.000 de euro. Ca dovada ostentativa, mingea a fost adusa cu elicopterul. Printre oaspetii de seama s-au numarat presedintele PNL Timis, Nicolae Robu, senatoarea…

- Autoritatile olandeze au inchis miercuri un abator din centrul tarii pentru incalcarea regulilor de prevenire a raspandirii noului coronavirus, intrucat lucratorii erau transportati cu microbuze aglomerate, potrivit agentiilor AFP si DPA.Politia a intervenit la abatorul grupului Vion din orasul…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat inca șase decese ale unor pacienți infectați cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Bilanțul național a ajuns la 1.216. Deces 1.211 Femeie, 64 ani, județ Brașov. Data confirmare: 19.05.2020. Data deces: 25.05.2020. Comorbiditați: neoplasm pulmonar,…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 14 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 6.879 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 1.051 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 332 persoane…

- Cele mai multe cazuri de persoane confirmate ca fiind infectate cu noul coronavirus au fost inregistrate pana in prezent la Suceava - 1.614, Bucuresti - 730, Timis - 275, Neamt - 265 si Hunedoara - 254, informeaza Grupul de Comunicare Strategica (GCS),...

- Grupul de Comunicare Strategica a trimis un bilanț actualizat al deceselor cauzate de coronavirus in Romania. Numarul acestora a ajuns la 257. The post Noi decese cauzate de coronavirus. Printre cei care au murit, mai mulți pacienți din Timiș, Arad și Hunedoara appeared first on Renasterea banateana…

- Pana astazi, 6 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 4.057 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 406 au fost declarate vindecate și externate. Cele mai multe persoane infectate sunt in Suceava (1,228 persoane), București…