- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a deschis mixt sedinta de miercuri, cu tranzactii de 2,89 milioane de lei (586.056,52 euro), efectuate dupa 45 de minute de la inceperea operatiunilor.Indicele BET, care arata evolutia celor mai lichide 20 de companii, a inregistrat o crestere de 0,08%, indicele BET-Plus,…

- MedLife a inregistrat in T1 2023 o cifra de afaceri consolidata pro forma de 555,5 milioane RON, in creștere cu 33% fața de aceeași perioada a anului trecut. In Romania Grupul MedLife a inregistrat o cifra de afaceri de 549,6 milioane RON, iar in Ungaria de 5,8 milioane RON. Grupul are o performanța…

- Cu o cifra de afaceri de aproape 15 milioane de euro și un numar de 420.000 de joburi postate in platforma, 2022 a fost cel mai bun an din istorie pentru eJobs Romania. Rezultatele marcheaza o creștere de aproximativ 50% fața de 2021, anul care a marcat revenirea pe piața muncii, in termeni de joburi…

- Aerostar Bacau a inregistrat, in primul trimestru al acestui an, un profit net de 30,09 milioane lei, in crestere cu 50% fata de cel din perioada similara din 2022, de 20,04 milioane lei, conform datelor transmise Bursei de Valori Bucuresti. Veniturile totale ale companiei s-au ridicat la 145,43 milioane…

- ”Flanco a incheiat primul trimestru al anului cu vanzari de peste 300 de milioane de lei, in crestere cu 40% fata de aceeasi perioada a anului anterior. Comparativ, in 2023, piata produselor electro-IT a crescut in valoare cu aproximativ 10%”, anunta compania. Categoriile de produse cu cresteri importante…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a deschis in crestere pe toti indicii sedinta de vineri, cu tranzactii de 2,059 milioane lei (416.484 de euro), efectuate in primele 35 de minute de la inceperea operatiunilor.Indicele principal BET, care arata evolutia celor mai lichide 20 de companii, s-a apreciat…

- Piata de capital din Romania a crescut cu 3,8% in primul trimestru luand in calcul indicele BET-TR, insa aceasta evolutie a avut loc pe fondul unei lichiditati in scadere, arata Bursa de Valori Bucuresti (BVB).Sapte listari au avut loc in primul trimestru la Bursa, in valoare totala de 428 milioane…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a deschis in crestere pe toti indicii sedinta de joi, cu tranzactii de 1,37 milioane lei (278.660 de euro), efectuate in prima jumatate de ora de la inceperea operatiunilor.Indicele principal BET, care arata evolutia celor mai lichide 20 de companii, s-a apreciat cu…