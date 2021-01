Rusia a declarat miercuri ca spera intr-o munca 'mai constructiva' cu administratia noului presedinte american Joe Biden in vederea prelungirii unui important tratat de dezarmare, New START, ale carui prevederi isi inceteaza valabilitatea la 5 februarie, relateaza AFP. 'Speram ca noua administratie americana va face proba unei pozitii mai constructive in dialogul cu noi' cu privire la prelungirea New START, care limiteaza arsenalele nucleare ale celor doua puteri, a subliniat diplomatia rusa intr-un comunicat, dat publicitatii la cateva minute dupa investirea lui Joe Biden la Casa…