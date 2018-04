Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul din Turcia a aprobat propunerea presedintelui Recep Tayyip Erdogan de a organiza alegeri prezidentiale si parlamentare in 24 iunie, cu aproape un an si jumatate mai devreme decat era programat, scrie Reuters.

- Peste 180 de manifestanti au fost interpelati de catre politie vineri in Armenia, in timp ce incercau sa blocheze strazi ale capitalei tarii, Erevan, in cea de-a opta zi de proteste impotriva numirii fostului presedinte Serge Sarkisian in postul de prim-ministru.

- Cel putin 16.000 de persoane s-au adunat miercuri seara la Erevan, capitala Armeniei, pentru o noua manifestatie impotriva fostului presedinte Serj Sargsyan, ales premier cu puteri intarite, protestele continuand de mai multe zile, relateaza AFP. "Revolutia noastra de catifea se extinde", a afirmat…

- Mai multi protestatari au fost retinuti marti in timpul unei manifestatii la Erevan, capitala Armeniei, fata de intentia ca fostul presedinte Serj Sargsyan, care si-a incheiat recent al doilea si ultimul mandat, sa devina premier, relateaza dpa. Este de asteptat ca Sargsyan, care a fost presedinte al…

- Zeci de persoane au fost ranite in Erevan, capitala Armeniei, in timpul unor proteste fata de fostul presedinte al tarii. Acesta tocmai si-a incheiat al doilea - si ultimul - mandat si este propus acum pentru postul de premier.

- Presedintele slovac Andrej Kiska a lansat, duminica, un apel la o remaniere profunda a guvernului sau la alegeri anticipate, ca urmare a asasinarii jurnalistului Jan Kuciak, care ancheta asupra unor presupuse fenomene de coruptie la cel mai inalt nivel, cu legaturi in mafia italiana, informeaza AFP…

- Administratia din Etiopia a decretat, vineri seara, starea de urgenta dupa ce premierul Hailemariam Desalegn a anuntat intentia de a demisiona, relateaza site-ul agentiei Reuters, citat de mediafax.

- Igor Dodon sustine ca ar fi „bine si logic sa avem alegeri anticipate” in Chisinau. Potrivit lui, acest lucru este posibil, insa primarul suspendat al Capitalei, Dorin Chirtoaca, trebuie sa-si dea demisia din functie.