- Liderul opozitiei din Armenia, Nikol Pashinyan, a declarat marti ca este 'gata sa conduca tara', dupa demisia premierului Serzh Sargsyan pe fondul protestelor antiguvernamentale care au avut loc timp de 11 zile in aceasta fosta republica sovietica din Caucaz, relateaza AFP. 'Da, bineinteles,…

- Armenii triumfau luni, dansand și umplandu-și paharele in plina strada in capitala Erevan, dupa ce Serj Sarksyan, fostul președinte numit premier in urma cu mai puțin de o saptamana, a demisionat, in fața protestelor masive, scrie AFP. Sarksyan era un aliat apropiat al președintelui rus, Vladimir Putin.

- Premierul armean si fostul presedinte Serzh Sargsyan a plecat in mijlocul unei intevederi televizate cu liderul protestatarilor antiguvern Nikol Pashinya, sustinand ca este "santajat" de opozitie, relateaza site-ul postului France24.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a comentat, joi, demersul opozției de a contesta la Curtea Constituționala recent adoptatele modificari la Legile justiției spunand ca exista „o grupare de partide” care susține statul paralel.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a ajuns, miercuri, la instanta suprema, unde va fi audiat in calitate de inculpat in dosarul in care este acuzat de instigare la abuz in serviciu si la fals intelectual in legatura cu angajarea fictiva la DGASPC Teleorman

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, despre proiectul Codului finanțelor publice locale, aflat in lucru la Ministerul Dezvoltarii Regionale, ca nu susține nicio majorarea a taxelor și impozitelor locale. ”Nu au nicio legatura masurile fiscale adoptate de Guvern – ca nu e vorba de o revoluție…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, are o propunere surpriza pentru alegerile prezidențiale. Potrivit surselor PSnews.ro, Dragnea îl pregatește pe fostul vicepremier Vasile Dîncu pentru a fi candidatul PSD în lupta din 2019.