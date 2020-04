Armenia comemorează genocidul din 1915 în pofida pandemiei COVID-19 Armenia a stins joi luminile pe strazi pentru a comemora victimele genocidului din 1915, ceremonie diferita fata de cea din anii precedenti din cauza pandemiei noului coronavirus si a masurilor de carantina in vigoare, transmite AFP. Obisnuita defilare cu torte din Erevan, care are loc in fiecare an pe 23 aprilie, a fost anulata anul acesta, iar accesul la complexul memorial dedicat armenilor care au pierit, situat pe dealul Tsitsernakaberd si care vegheaza de sus capitala, este interzis. Marcarea a 105 ani de la tragedie "este comemorata in conformitate cu protocolul impus de pandemie" a declarat,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

