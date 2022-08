Stiri pe aceeasi tema

Ucraina a lansat atacuri cu rachete cu raza lunga de acțiune asupra forțelor ruse din sudul Ucrainei și a distrus un depozit de muniții, a declarat armata sa, in timp ce Rusia continua sa loveasca estul țarii, scrie Reuters preluat de mediafax.

Pentru prima oara in cele 133 de zile de razboi, pe 6 iulie Rusia nu a pretins caștiguri teritoriale in Ucraina, subliniaza Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW), adaugand ca acest lucru intarește evaluarea sa, potrivit careia forțele rusești au inițiat in mare parte o pauza operaționala.

Cinci civili au revenit in Ucraina in urma unui schimb de prizonieri cu Rusia, anunța Sky News.

250 de militari ruși au fost uciși in 24 de ore, afirma reprezentanții Ministerului Apararii din Ucraina. Tot in ultimele 24 de ore, in razboi au fost distruse șase tancuri și 37 de vehicule rusești.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, spune ca nimeni nu știe cat va dura razboiul din țara sa. Cu toate acestea, el a declarat ca forțele sale sfideaza așteptarile, impiedicand trupele rusești sa invadeze estul Ucrainei, unde luptele sunt cele mai aprige de cateva saptamani, relateaza Associated

32.050 de soldați ruși au fost uciși și 1.419 tancuri au fost distruse, conform celei mai recente actualizari oferita de Ucraina privind pierderile suferite de Rusia de la inceputul razboiului, conform Mediafax.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski avertizeaza ca urmeaza "cea mai dificila iarna" din cauza agresiunii Rusiei, iar Ucraina se pregateste pentru a-si asigura necesarul de gaz, carbune si productia de energie.

Forțele armate rusești au inceput sa atace cu arme cu raza lunga unele din echipamentele americane primite recent de Ucraina in contextul in care Rusia inca beneficiaza de o superioritate covarșitoare in ceea ce privește armamentul convențional.