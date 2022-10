Armata ucraineană a început eliberarea unei noi regiuni Dupa acțiuni in est și sud, forțele armate ale Ucrainei au inceput sa elibereze și regiunea Lugansk, din sud-estul țarii. Mai multe așezari au fost scoase de sub ocupația rusa, a anunțat miercuri șeful regiunii Lugansk, Serhiy Gaidai. „Ei bine, acum este oficial – a inceput eliberarea regiunii Lugansk. Mai multe așezari au fost deja eliberate din armata rusa, iar acolo Forțele Armate ale Ucrainei ridica deja steagul ucrainean”, a declarat Gaidai intr-un mesaj video transmis pe Telegram, fara sa precizeze nominal despre ce localitați este vorba. Conform agenției ucrainene de știri Ukrainski Novini,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

