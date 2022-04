Stiri pe aceeasi tema

- Trupele ucrainene au aruncat in aer un pod cu forte rusesti care se indreptau spre Izium, un oras de pe raul Donet din Harkov, in estul Ucrainei, a anuntat armata ucraineana joi dimineata, citata de The Guardian. Intreaga coloana inamica ar fi fost distrusa cu ajutorul unei drone UAV, mai precizeaza…

- Armata rusa pare sa incerce sa incercuiasca forte ucrainene care lupta in regiunile separatiste ucrainene Donetk si Lugansk (est), recunoscute de Moscova inaintea invaziei Ucrainei, afirma Ministerul britanic al Apararii, relateaza The Associated Press. Forte ruse inainteaza catre sud, din regiunea…

- Armata ucraineana intreprinde contraofensive care i-au permis, in special in sudul Ucrainei, sa recastige teren in fata trupelor ruse, confruntate cu dificultati de comunicare, a afirmat marti purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, informeaza AFP. Militarii ucraineni „sunt deja, in unele…

- Barbatii recrutati de armata rusa din teritoriile ocupate in Ucraina sunt folositi ca „momeala”, „carne de tun” pentru identificarea pozitiilor armatei ucrainene, acuza Directoratul Principal de Informatii ale Fortelor Armate ale Ucrainei.

- O conversație telefonica in care un soldat rus spune ca forțele ruse au primit ordin sa impuște pe toata lumea, chiar și pe copii, a fost interceptata de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) langa Harkov. Inregistrarea a fost postata pe contul de Facebook al instituției ucrainene. „Nu suntem suficient…

- Povestea unui inginer din armata ucraineana care și-a sacrificat viața pentru a opri tancurile rusești care invadau Ucraina din direcția Crimeei a fost descrisa pe Facebook intr-o postare a Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei. „Fapta eroica” a inginerului militar ucrainean a permis armatei…

- Ministrul Apararii din Ucraina a anunțat, prin Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, ca cinci avioane și un elicopter rusești au fost doborate de armata ucraineana joi dimineața”Forțele combinate ofera o respingere demna forțelor armate ale Federației Ruse.