- Armata siriana a intrat joi intr-un cartier care era ocupat de reteaua terorista Stat Islamic, la o saptamana de la initierea bombardamentelor intense asupra acestei zone, anunta agentia SANA, citata de ANSA.

- Armata americana a constatat o ”resurgenta” a gruparii jihadiste Statul Islamic (SI) in regiuni din Siria aflate sub controlul regimului lui Bashar al-Assad, a anuntat un oficial militar american, relateaza AFP. Potrivit colonelului Ryan Dillon, un purtator de cuvant al coalitiei internationale…

- Armata siriana a inceput sa bombardeze marti o enclava jihadista situata la sud de Damasc, cu scopul de a o recuceri, a declarat un comandant al unei militii care sustine regimulu lui Bashar al-Assad pentru Reuters, transmite News.ro . Comandantul, care a cerut protectia anonimatului, a declarat ca…

- Mai multi oameni au fost luati ostatici, vineri, intr-un supermarket din localitatea Trebes din sudul Frantei, fiind auzite si focuri de arma, iar atacul a fost revendicat de catre gruparea Stat Islamic. Operatiunea de salvare este in desfasurare, iar informatiile de pana acum arata ca cel putin doi…

- Cel putin 25 civili, intre care sapte copii, au fost ucisi in atacuri aeriene care au vizat ultima reduta a gruparii Statul Islamic (SI) in estul Siriei, a anuntat luni Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), care a mai transmis de asemenea ca 10 civili au murit in noi raiduri aeriene si…

- Efectivele armatei germane care urmeaza sa intareasca flancul estic al NATO se plang de lipsa imbracamintei de iarna si a altor echipamente, scrie luni ziarul Rheinische Post, citat de DPA.Parlamentari din intreg spectrul politic au reactionat cu indignare dupa aparitia articolului, in care…

- Cele mai afectate categorii sunt copiii si persoanele cu varste cuprinse intre 50 si 64 de ani, urmate de varstnici, potrivit Centrului pentru Controlul si Prevenirea Bolilor. Medicii avertizeaza ca epidemia de gripa din acest an ar putea sa fie mai grava decat cea din sezonul 2014-2015, cand 34 de…