- Aproximativ un sfert din trupele ruse utilizate in invazia Ucrainei sunt ”practic inoperabile”, in urma unor pierderi grele, precum si din cauza logisticii si intretinerii slabe, potrivit unui oficial european, citat de CNN. Rusia a organizat aproximativ 120 de grupuri tactice de batalion (BTG) in jurul…

- Un oficial occidental a confirmat ca Rusia și-a reorganizat comanda militara a operațiunilor in Ucraina și a spus ca generalul aflat la comanda acum, Alexander Dvornikov, are o vasta experiența acumulata in Siria, relateaza BBC.

- Armata ucrainean[ susține ca indeparteaza forțele Federației Ruse de capitala Kiev. Seful serviciului ucrainean de informatii militare, generalul Kirilo Budanov, le-a promis rusilor un „adevarat iad” in țara vecina. Budarov a catalogat drept „medievala” armata rusa. „Comandamentul rus a facut numeroase…

- Forțele ruse l-au rapit pe Evhen Matveyev, primarul orașului Dniprorudne, situat in sudul țarii, a declarat ministrul de externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, citat de BBC. Evhen Matveyev ar fi al doilea primar ucrainean care ar fi fost rapit de trupele ruse, dupa ce vineri primarul orașului Melitopol,…

- Fortele armate ucrainene au anuntat ca avioane rusesti au tras vineri din spatiul aerian ucrainean catre o asezare belarusa situata in apropierea frontierei cu Ucraina, in incercarea de a atrage Belarusul in razboiul dus de Rusia impotriva Ucrainei, transmite Reuters. Serviciul de frontiera ucrainean…

- Armata ucraineana a anunțat, la primele ore ale dimineții, ca parașutiști ruși au aterizat in Harkov, oraș aflat sub asediu. “Trupele aeriene ruse au aterizat la Harkov (…) si au atacat un spital” local, potrivit unui comunicat online publicat pe reteaua Telegram, potrivit BBC . Lupte intense sunt desfasurare,…

- Jurnalistul Vitalie Cojocari a facut o radiografie a ceea ce a fost noaptea trecuta in Ucraina. El spune: „Ucrainenii au avut o noapte alba. Cei care au avut șansa, au coborat la metrou, acest adapost antiaerian devenit arhiplin. Pozele sunt ravașitoare. Sunt copii, sunt animale care au stat toata noaptea…

- Ministrul Apararii din Ucraina a anunțat, prin Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, ca cinci avioane și un elicopter rusești au fost doborate de armata ucraineana joi dimineața”Forțele combinate ofera o respingere demna forțelor armate ale Federației Ruse.