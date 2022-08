Stiri pe aceeasi tema

- Rusia ar putea lansa o ofensiva ampla in regiunea Herson, din sudul Ucrainei, si isi consolideaza fortele din aceasta zona, a anuntat joi generalul ucrainean Oleksii Hromov, potrivit Reuters, preluata de Agerpres.

- Ucraina a lansat atacuri cu rachete cu raza lunga de acțiune asupra forțelor ruse din sudul Ucrainei și a distrus un depozit de muniții, a declarat armata sa, in timp ce Rusia continua sa loveasca estul țarii, scrie Reuters. Atacul asupra Nova Kakhovka din regiunea Herson a ucis 52 de persoane, a declarat…

- Un general australian in retragere educat la instituții de prestigiu din Statele Unite ofera explicații cu privire la locul in care se va da urmatoarea batalie vitala din Ucraina dupa ce rușii au reușit sa cucereasca in intregime regiunea Lugansk din estul țarii. General-maiorul Mick Ryan, un absolvent…

Armata rusa a anuntat, marti, ca a conectat intreaga regiune ucraineana Herson la canalele de televiziune rusesti, care vor fi de acum accesibile "gratuit" in aceasta regiune cucerita de Moscova din sudul Ucrainei, relateaza AFP.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, ale carui deplasari in afara capitalei Kiev sunt rare de la inceputul invaziei ruse, a efectuat sambata, pentru prima data, o vizita de lucru in orasul Mikolaiv (Nikolaev) din sudul Ucrainei, informeaza AFP si Reuters. „Presedintele (Zelenski) a inspectat cladirea…

- Ofensiva Rusiei in regiunea Donbas din estul Ucrainei ”si-a pierdut avantul si este mult intarziata”, declarat duminica dimineata serviciul de informatii militare al Regatului Unit, transmite Reuters. „In conditiile actuale, este putin probabil ca Rusia sa-si accelereze semnificativ ritmul de avansare…