Armata nord-coreeană: 'Exerciţiile aeriene comune SUA - Coreea de Sud, o provocare directă' Armata Coreei de Nord descris luni recentele exercitii militare comune ale Coreei de Sud si SUA ca pe "o provocare directa și un exercițiu de razboi periculos" și a raspuns cu masuri care simulau lovirea bazelor aeriene și a avioanelor de razboi ale acestora, a relatat agentia de presa de stat KCNA, citata de Rador.

