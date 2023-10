Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a anuntat sambata moartea unui al doilea lider important al Hamas, in urma raidurilor aeriene asupra Fașiei Gaza, la o saptamana de cand mișcarea palestiniana a lansat un atac terorist de amploare impotriva sudului Israelului.

- Fortele terestre israeliene au intreprins incursiuni la sol in Fasia Gaza in cursul ultimelor 24 de ore, a anuntat vineri armata, inaintea unei asteptate ofensive terestre in acest teritoriu palestinian dens populat, potrivit AFP. „In ultimele 24 de ore, fortele armate israeliene au efectuat raiduri…

- Armata israeliana a bombardat Universitatea islamica din Gaza intrucat - potrivit fortelor armate israeliene - aceasta este utilizata de militantii Hamas ca loc de pregatire a agentilor de informatii militare si pentru dezvoltarea si producerea de arme, transmite miercuri DPA.Miscarea palestiniana Hamas…

- Armata israeliana a declarat marti ca loviturile asupra Fasiei Gaza au ucis mai multi inalti oficiali ai gruparii islamiste palestiniene Hamas, informeaza agentia DPA. Printre cei care ar fi fost ucisi in atacurile israeliene se numara si ministrul Hamas al economiei Jawad Abu Shamala. Israelul il acuza…

- Soldatii israelieni au misiunea de a evacua in termen de 24 de ore toti locuitorii din zonele israeliene din jurul Fasiei Gaza, unde "lupte eroice sunt in desfasurare pentru eliberarea ostaticilor", a declarat duminica purtatorul de cuvant al armatei israeliene, citat de France Presse și Agerpres."Misiunea…