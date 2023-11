Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat sambata ca nu mai este in legatura cu contactele sale de la spitalul Al Shifa din nordul Fasiei Gaza, informeaza AFP, citat de news.ro.OMS si-a exprimat "profunda ingrijorare" pentru siguranta persoanelor care s-au refugiat in spital din cauza luptelor…

- Armata israeliana va ajuta duminica la evacuarea bebelusilor din cel mai mare spital din Gaza, Al Shifa, a declarat sambata purtatorul de cuvant al armatei israeliene, contraamiralul Daniel Hagari, citat de France Presse si Reuters, conform Agerpres."Personalul spitalului Shifa a cerut ca maine sa…

- Armata israeliana a declarat sambata ca va ajuta la evacuarea bebelușilor din cel mai mare spital din Gaza, Al-Shifa, pe fondul luptelor intense dintre soldați și militanți palestinieni din jurul unitații. Doi bebeluși prematuri au murit la spital, din ca

- Gaza City e un oraș parasit și distrus, iar soldații israelieni au gasit baze ale Hamas, depozite de arme și zone de lansare a rachetelor in cartierele de locuințe, langa case, gradinițe și școli, sub spitale și moschei - dupa se vede in filmari realizate de forțele armate israeliene.

- Forțele de aparare israeliene au lovit peste 450 de ținte Hamas din Fașia Gaza in ultimele 24 de ore. Jamal Moussa, responsabilul pentru operațiunile speciale ale Hamas, a fost eliminat. Gruparea terorista Hamas raporteaza “bombardamente intense” pe fondul intreruperii serviciilor de telecomunicații;…

- Israelul a recunoscut ca a lovit vineri in orasul Gaza o ambulanta despre care spune ca transporta militanti, dar despre care autoritatile sanitare din enclava controlata de Hamas au spus ca evacua raniti din nordul asediat catre sudul teritoriului. Atacul a avut loc in fata spitalului Al-Shifa din…

- Actualul lider al Hamas s-ar afla in catacombele teroriștilor de sub cel mai mare spital din Gaza care se afla in nordul Fașiei. Așa s-ar explica atacul israelian cu puternice lovituri ale artileriei, declanșat in zona, vineri seara.

- Armata israeliana a acuzat vineri gruparea islamista palestiniana Hamas ca isi „duce razboiul din spitalele" din Fasia Gaza, pe care le utilizeaza pentru a-si camufla infrastructurile de comanda si planificare, si foloseste populatia civila drept „scut uman".