Armata israeliană anunţă că a doborât o dronă lansată din Libanul vecin Armata israeliana a doborat marti o drona care a patruns in spatiul aerian al Israelului dinspre Libanul vecin, potrivit unui comunicat militar, noteaza AFP. Textul nu a oferit alte detalii despre aceasta drona. Dar a adaugat ca, mai devreme in cursul zilei, trupele israeliene "au localizat o drona doborata in urma cu cateva saptamani dupa ce patrunsese, de asemenea, pe teritoriul israelian dinspre Liban", afirmand ca apartinea "organizatiei teroriste Hezbollah". Hezbollahul libanez este un dusman declarat al statului evreu. In februarie, Hezbollahul a afirmat ca a doborat o drona israeliana care… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

