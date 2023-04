Stiri pe aceeasi tema

- Armata Chinei a anuntat, luni, ca este "pregatita de lupta", la finalul exercitiilor militare efectuate in jurul Taiwanului, ca reactie la vizita efectuata in Statele Unite de presedintele taiwanez, Tsai Ing-Wen.

- Statele Unite au cerut Chinei sambata sa dea dovada de retinere in prima zi a exercitiilor militare pe care armata chineza le desfasoara in jurul Taiwanului, subliniind ca Washingtonul este pregatit sa isi indeplineasca angajamentele de securitate in Asia, informeaza AFP, citat de Agerpres."Canalele…

- Armata chineza a anuntat sambata exercitii de "pregatire pentru lupta" in Stramtoarea Taiwan, pe fondul tensiunilor cu insula dupa o intalnire in Statele Unite a presedintei taiwaneze Tsai Ing-Wen cu presedintele Camerei Reprezentantilor Kevin McCarthy, transmite AFP.

- Armata chineza a anuntat sambata exercitii de "pregatire pentru lupta" in Stramtoarea Taiwan, pe fondul tensiunilor cu insula dupa o intalnire in Statele Unite a presedintei taiwaneze Tsai Ing-Wen cu presedintele Camerei Reprezentantilor Kevin McCarthy, transmite AFP,

- Armata chineza a anuntat sambata exercitii de „pregatire pentru lupta” in Stramtoarea Taiwan, pe fondul tensiunilor iscate dupa o intalnire in Statele Unite a presedintei taiwaneze Tsai Ing-Wen cu presedintele Camerei Reprezentantilor Kevin McCarthy, transmite AFP. „Comandamentul Teatrului de operatii…

- Administratia de la Moscova a revenit, joi, asupra unei decizii anuntate cu o zi in urma, subliniind ca va continua sa instiinteze Statele Unite in avans despre testele balistice strategice, informeaza postul de televiziune CNN, potrivit Mediafax.Serghei Riabkov, adjunct al ministrului rus de Externe,…

- Coreea de Nord a lansat marți doua rachete balistice cu raza scurta de acțiune in largul coastei sale estice, a anunțat armata sud-coreeana, fiind cel mai recent dintr-o serie de teste de armament, informeaza Rador.Testele cu rachete au loc in timp ce Coreea de Sud și Statele Unite desfașoara cele…

- Ministerul de Externe din China a condamnat marti faptul ca noul presedinte al Cehiei, Petr Pavel, a discutat la telefon cu presedinta Taiwanului, Tsai Ing-Wen. Beijingul il acuza pe Pavel ca nu-si respecta cuvantul dat si ca-i lipseste credibilitatea.