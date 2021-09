”Un numar limitat de soferi de cisterne militare trebue sa fie pregatit sa intervina si sa fie desfasurat, daca este necesar, pentru a stabiliza aprovizionarea cu carburant”, a anuntat intr-un comunicat, luniseara, Ministerul britanic al Energiei. The UK government is putting army drivers on standby to help deliver fuel as pumps run dry at filling stations up and down the country — Reuters (@Reuters) Penuriile de benzina din Regatul Unit s-au agravat luni, tot din cauza unor ”cumparaturi de panica” ale unor automobilitti ingrijorati. ”A trebuit sa ma duc la cinci statii”, iar ”rezervorul meu este…