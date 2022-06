Stiri pe aceeasi tema

- Parasutele romanesti brevetate de Grigore Bastan, primul general parasutist din Armata Romana, au intrat in dotarea trupelor de parasutisti la inceputul anilor ’70. Parasuta principala BG-7M si parasuta de rezerva, botezata BG-3M, au iesit din dotarea armatei, insa raman o legenda, asemenea inventatorului…

- Ministrul Educației a afirmat ca salariul unui profesor debutant ar trebui sa fie cat un salariu mediu net pe economie si ca va propune inclusiv la nivel de lege ca debutanții sa aiba un anumit nivel salarial.

- In plina discutie despre majorarea impozitelor, Guvernul mai angajeaza peste 600 de bugetari. Azi, guvernul Ciuca are pe ordinea de zi doua hotarari de guvern prin care cresc exploziv schemele de personal din ministerele Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) si al Mediului. In plus, va creste…

- Armata Romana are libere peste 1.000 de posturi de soldati profesionisti in Bucuresti si in peste 30 de judete, iar salariile pleaca de la 3.000 de lei net. In acelasi timp, au fost scoase la bataie si peste 800 de posturi pentru rezervisti voluntari.

- Salariul mediu net a fost luna trecuta in Romania in valoare de 3721 lei, potrivit datelor Institutului Național de Statistica. Cele mai mari creșteri au fost in industria de fabricare a produslui de tutun și a celor farmaceutice – unde salariul mediu net a ajuns la 4600 de lei. Comparativ cu luna februarie…

- Ministerul Apararii Naționale pregatește un proiect de lege care prevede angajarea a doua tipuri de voluntar in armata, civili și militari. Anunțul a fost facut joi, la Cluj, de ministrul Vasile Dincu. „Sunt bucuros sa lansam in aceasta perioada si in viitor cateva oferte pentru a aduce voluntari in…

- Mii de refugiati continua sa treaca zilnic granita prin Vama Siret. Primii care ii intampina cand ajung pe pamant romanesc sunt pompierii militari. Sunt cateva sute si vin din toate zonele tarii.

