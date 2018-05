Publicat de catre Departamentul de Aparare al Statelor Unite pe 24 Mai 2018, contractul dispune inceperea constructiei primei unitati Patriot a Romaniei. Raytheon a inceput inca din prima jumatate a anului 2017 sa o construiasca, cu fonduri proprii, pentru a respecta termenul de livrare deja stabilit, mentioneaza Raytheon.



„Experienta obtinuta in urma celor 220 de unitati de lansare pe care le-am produs deja ne va permite sa respectam termenul de livrare a sistemelor Patriot in Romania”, a declarat Tom Laliberty, vicepresedinte Aparare Integrata Antiaeriana si Anti-racheta in cadrul…