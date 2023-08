Armă neletală și muniție, confiscate de polițiști Polițiștii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au efectuat 12 controale privind modul de pastrare și asigurare a securitații armelor. In data de 29 iulie a avut loc o percheziție domiciliara, in localitatea Buciumi, pentru a documenta și proba activitatea infracționala a unui barbat de 35 de ani, banuit de nerespectarea regimului armelor și al munițiilor. In casa percheziționata s-a gasit o arma neletala de tir sportiv, deținuta fara drept. Oamenii legii au intervenit și la Romanași, unde au identificat un barbat de 79 de ani, care deținea fara drept… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

