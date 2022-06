Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea poloneza de tenis Iga Swiatek, numarul unu mondial, s-a calificat in finala turneului WTA 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale in valoare de 2.527.250 de euro, iar duminica va incerca sa castige al cincilea titlu consecutiv din acest sezon, dupa succesele de la Doha, Indian Wells,…

Bianca Andreescu, locul 111 WTA, s-a calificat, duminica, in optimile de finala ale turneului de categorie WTA 1.000 Madrid Open, conform news.ro.

On Jabeur din Tunisia, locul 10 WTA si cap de serie numarul 4, si Belinda Bencinc, locul 21 WTA si cap de serie numarul 10, vor disputa, duminica, finala turneului de categorie WTA 500 de la Charleston, conform news.ro.

Irina-Camelia Begu, locul 66 WTA, a fost eliminata in optimile de finala ale turneului de categorie WTA 500 de la Charleston, cu premii de aproape 900.000 de dolari, conform news.ro.

Tenismanul belgian David Goffin s-a calificat in sferturile de finala ale turneului ATP de la Marrakech (Maroc), dotat cu premii total de 534.555 de euro, invingandu-l in trei seturi, 5-7, 7-6 (7/4), 6-3, pe spaniolul Pablo Andujar, intr-o partida disputata joi, conform Agerpres.

Tenismanul grec Stefanos Tsitsipas, numarul 5 mondial, a fost eliminat in optimile de finala ale turneului ATP Masters 1.000 de la Miami (Statele Unite), in doua seturi, cu 7-5, 6-3, in fata spaniolului Carlos Alcaraz, intr-o partida disputata marti, relateaza Agerpres.

Spaniolul Rafael Nadal, locul 4 ATP, s-a calificat, luni, in optimile de finala ale turneului de la Indian Wells, dupa ce l-a invins, luni, cu scorul de 7-5, 6-3, pe britanicul Daniel Evans, locul 29 ATP si cap de serie numarul 27, conform news.ro.

Simona Halep, locul 26 WTA si cap de serie numarul 24, si Sorana Cirstea, locul 27 WTA si cap de serie numarul 26, vor evolua, luni (duminica in SUA), in optimile de finala ale turneului de la Indian Wells, conform news.ro.