- Grande s-a logodit cu agentul sau imobiliar, Dalton Gomez, cantareata postand mai multe fotografii pe Instagram in care se vede un inel cu perle si diamante pe mana ei stanga. „Pentru intotdeauna si-apoi mai mult", a scris aceasta in descrierea imaginilor. Grande, in varsta de 27 de ani, a inceput sa…

- Cantareata americana Britney Spears si-a prezentat pe Instagram, printr-o serie de fotografii, noua coafura pentru 2021, potrivit news.ro.„Gata cu ce e vechi...”, a scris ea alaturi de fotografia in care a anuntat: „Mi-am taiat parul”. Iubitul ei, Sam Asghari, a apreciat imaginea si…

- Cantareata americana Ariana Grande a lansat vineri al saselea album de studio, „Positions”, care cuprinde colaborari cu The Weeknd, Doja Cat si Ty Dolla $ign, potrivit news.ro.Aparitia a fost anticipata de single-ul omonim, lansat in urma cu o saptamana.Albumul cuprinde 14 piese si este „preferatul”…

- Cleopatra Stratan a implinit astazi 18 ani, iar iubitul ei, Edward Sanda, i-a daruit cel mai frumos cadou: inelul de logodna. Cleopatra Stratan a ajuns la varsta majoratului, iar iubitul ei, Edward Sanda, a cerut-o de soție chiar de ziua ei. Artista a acceptat, iar vestea cea mare a dat-o chiar solistul,…