Stiri pe aceeasi tema

- Arhiepiscopul de Canterbury, Justin Welby, a declarat ca invazia Rusiei in Ucraina a „deschis porțile iadului” și a dezlanțuit „toate forțele malefice” din intreaga lume, de la crime și violuri in teritoriul ocupat pana la foamete și datorii in Africa și Europa, scrie The Guardian.

- In populara stațiune de schi Sheregesh din regiunea Kemerovo, Rusia, s-a deschis peste noapte un crater uriaș, cu diametrul de peste 30 de metri lațime. La doar cațiva metri distanța se afla patru case de vacanța, iar oamenii au fost evacuați. Localnicii, care au numit imediat gaura „poarta iadului”,…

- Rusia iși confirma disponibilitatea pentru negocieri cu scopul eliminarii motivelor, care au forțat-o sa lanseze operațiunea militara speciala in Ucraina, a declarat, marți, in timpul ședintei Consiliului de Securitate al ONU, reprezentantul permanent al Rusiei la aceasta organizație mondiala, Vasili…

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev a declarat miercuri ca presupusul atac cu racheta asupra teritoriului polonez arata ca Occidentul creste probabilitatea inceperii unui nou razboi mondial, relateaza RIA Novosti. „Povestea ucraineana a ‘atacului cu rachete’ asupra unei ferme poloneze dovedeste un…

- La COP27, Zelenski spune ca politica climatica este imposibila fara pace, acuzand din nou Rusia pentru toata criza energetica și climatica ce a aparut dupa invazia Ucrainei. Invazia Ucrainei de catre Rusia a distras guvernele lumii de la eforturile de combatere a schimbarilor climatice, a declarat președintele…

- Armand Goșu, doctor in istoria Rusiei și unul din cei mai avizați experți pe spațiul ex-sovietic, a analizat datele oferite de americani inainte de invadarea Ucrianei și remarca faptul ca, fara precedent in istorie, americanii au o resursa umana exact in cel mai strans cerc din interiorul Kremlinului,…

- Piata cerealelor se pregateste pentru o crestere a preturilor, dupa retragerea Rusiei din acordul privind coridorul Marii Negre, decizie care pune in pericol exporturile ucrainene, au spus analisti intervievati de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Vicepresedintele Dumei de Stat, Piotr Tolstoi, susține ca Rusia nu va recurge la arme nucleare in Ucraina, intrucat poate cuceri Kievul cu ajutorul oamenilor mobilizați recent. „Avem posibilitatea sa ne consolidam eforturile militare, sa ne consolidam armata, cu oamenii mobilizati”, a declarat Piotr…