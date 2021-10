Arhiepiscopia Bucureștilor, ajutor pentru spitale. Deschide toate capelele pentru morții de COVID Arhiepiscopia Bucureștilor a anunțat, intr-un comunicat de presa, ca va ajuta morgile spitalelor cu locuri de pastrare a corpurilor persoanelor decedate in urma infectarii cu SARS Cov-2. “Ca urmare a escaladarii situației dramatice cu care se confrunta spitalele in care sunt tratați bolnavii de Covid-19 din București și morgile acestor spitale unde locurile de pastrare […] The post Arhiepiscopia Bucureștilor, ajutor pentru spitale. Deschide toate capelele pentru morții de COVID appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Morgile spitalelor din Capitala nu mai fac fața numarului mare de decese ale pacienților infectați cu coronavirus, motiv pentru care, Arhiepiscopia București a anunțat ca pune la dispoziție capelele de exterior din cadrul spitalelor, capelele mortuare din apropiere și capelele cimitirelor parohiale.…

