- Un barbat care a furat un autoturism, duminica, dintr-un targ saptamanal organizat in localitatea argeseana Bradu, a fost prins de politisti, care au reusit sa-l blocheze in trafic, anunța AGERPRES.Potrivit unui comunicat transmis duminica de Inspectoratul de Politie Judetean Arges, suspectul…

- Cel în cauza este banuit ca, în perioada 24 ianuarie - 10 februarie, a.c., ar fi sustras 60.000 lei și 5.600 de euro din locuința unui barbat de pe raza comunei Bonțida, din județul Cluj. În urma identificarii și a cercetarilor, pâna în prezent a fost recuperata…

- Astazi, 14 februarie 2020, ofiterii Directiei Generale Anticoruptie Serviciul Judetean Anticoruptie Bistrita Nasaud, sub coordonarea procurorului desemnat din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bistrita Nasaud, au realizat prinderea in flagrant a unei persoane fara calitate speciala, in timp…

- Poliția Capitalei a prins un barbat de 37 de ani care ar fi furat mai multe portofele și a facut tranzacții cu cardurile bancare gasite in acestea, individul fiind in prezent arestat și suspectat de infractiunile de furt și efectuarea de operațiuni financiare in mod fraudulos, scrie Agerpres.Cercetarile…

- Un pieton care a incercat sa traverseze DN 73C prin loc nepermis a fost accidentat mortal, sambata, in localitatea argeseana Merisani.Din primele informatii, un barbat de 34 de ani din Cluj Napoca, care conducea un autoturism pe DN 7C, pe raza localitatii Merisani a accidentat mortal un barbat de 52…

- Doua femei au fost ranite cu un obiect taietor, luni, pe o strada din Bucuresti, de catre un barbat pe care nu il cunosteau si care a fost prins ulterior de politisti. Cele doua femei au fost duse la spital pentru ingrijiri medicale.

- De la conducerea unui autovehicul de catre o persoana in stare de ebrietate sau fara pemis pana la producerea unei tragerii nu este decat un pas! Pentru a preveni producerea unor incidente si ranirea unor persoane, politistii sunt prezenti si in sezonul rece, zilnic, pe drumurile publice din judet.…