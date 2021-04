Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Arges a dispus, luni, arestarea preventiva a celor doi agenti de politie din Pitesti retinuti pentru purtare abuziva si lovituri cauzatoare de moarte in cazul barbatului care a decedat in timp ce era evacuat de pe o terasa. Instanta a admis propunerea procurorilor si a decis arestarea preventiva…

- Tribunalul Arges a dispus, luni, arestarea preventiva a celor doi agenti de politie care au intervenit brutal in cazul barbatului decedat in timp ce era evacuat de la o terasa din Pitesti. Sunt acuzați de purtare abuziva si lovituri cauzatoare de moarte.

- Tribunalul Arges a dispus, luni, arestarea preventiva a celor doi agenti de politie din Pitesti retinuti pentru purtare abuziva si lovituri cauzatoare de moarte in cazul barbatului care a decedat in timp ce era evacuat de pe o terasa, scrie Agerpres.Instanta a admis propunerea procurorilor si a decis…

- Tribunalul Arges a dispus, luni, arestarea preventiva a celor doi agenti de politie din Pitesti retinuti pentru purtare abuziva si lovituri cauzatoare de moarte in cazul barbatului care a decedat in timp ce era evacuat de pe o terasa, arata Agerpres. Instanta a admis propunerea procurorilor…

- Doi politisti au fost retinuti, duminica, pentru interventia in cazul unui barbat din Pitești care a decedat in timp ce era evacuat de politisti de pe o terasa din municipiu, unde avusese loc un incendiu, a anuntat prim-procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Arges. „Prin ordonantele procurorului…

- NEWS ALERT Doi politisti retinuti la Pitesti, in cazul barbatului decedat dupa interventia brutala a Politiei Doi agenti de Politie au fost retinuti pentru 24 de ore in dosarul Pitesti. Ei sunt cercetati intr-un dosar de loviri sau vatamari cauzatoare de moarte. Procurorul care instrumenteaza cazul…

- Marius Ștefan, prim procuror al Parchetului Argeș, a emis in aceasta seara mandatul de reținere, precizand ca a schimbat incadrarea faptelor, dupa ce a audiat martorii dar și polițiștii implicați in operațiunea de vineri.„Au fost reținuți doi polițiști sub aspectul savarșirii infracțiunilor de purtare…

- Update. Din pacate, barbatul a decedat. “Urmare a evenimentului din 16 aprilie, in cauza a fost intocmit dosar penal pentru savarșirea infracțiunii de purtare abuziva și ucidere din culpa. Cercetarile au fost preluate de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Argeș”, transmite IPJ Argeș. Polițiștii…