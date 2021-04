Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Ancheta a fost preluata de un procuror, spune ministrul de Interne, Lucian Bode, despre cazul de la Pitești, in care un barbat a murit la puțin timp dupa ce a fost imobilizat de polițiști. „Cunosc aceasta situație. (…) Am primit doua vești – o veste care m-a bucurat și una care m-a intristat…

- Update. Din pacate, barbatul a decedat. “Urmare a evenimentului din 16 aprilie, in cauza a fost intocmit dosar penal pentru savarșirea infracțiunii de purtare abuziva și ucidere din culpa. Cercetarile au fost preluate de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Argeș”, transmite IPJ Argeș. Polițiștii…

- S-a intocmit dosar penal pentru savarșirea infracțiunii de purtare abuziva și ucidere din culpa in cazul barbatului care a decedat astazi, dupa ce un incendiu a avut loc la Autogara Sud din Pitești. Focul a izbucnit la bucataria terasei. Polițiștii au incercat sa il indeparteze pe barbatul de 63 de…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Cluj si Inspectoratul de Politie Judetean Cluj au transmis un comunicat de presa comun referitor la decesul chef-ului Adrian Pop, gasit mort in apropierea unui local din Apahida . ”In cauza ce are ca obiect circumstanțele in care numitul POP ADRIAN VASILE a suferit leziuni…

- Pana la acest moment, in cadrul anchetei au fost audiate peste 10 persoane in calitate de martori.La evenimentul unde Adrian Pop a intrat in coma au participat si doi politisti din cadrul IPJ Cluj. Acestia se aflau in afara orelor de munca.Citește continuarea pe realitateadecluj.net .

- Parchetul de pe langa Tribunalul Cluj si Inspectoratul de Politie Judetean Cluj, in urma informatiilor aparute in spațiul public, au anunțat joi ca, in cauza ce are ca obiect circumstanțele in care bucatarul Pop Adrian a suferit leziuni traumatice in noaptea de 07 martie, ora 3:00, in prezent se desfasoara…

- Inspectoratul de Poliție al Județului Gorj a inceput verificari in cazul barbatului, de 47 de ani, mort dupa vaccinare. Decesul s-a produs dupa doua zile de la imunizarea cu vaccinul Astra Zeneca. Medicii legiști au stabilit ca barbatul ar fi suferit un infarct.

- Procurorii care ancheteaza moartea lui Diego Maradona au mai inclus pe lista suspecților pentru ucidere din culpa 3 persoane. Maradona, considerat de mulți cel mai mare fotbalist din istorie, a murit pe 25 noiembrie 2020, din cauza unui stop cardiorespirator. Argentinianul se afla la locuința sa din…