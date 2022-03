Stiri pe aceeasi tema

- Peste 350 de polițiști argeșeni au acționat, pentru verificarea respectarii masurilor de prevenire și limitare a infectarii cu virusul Covid-19, in zone aglomerate, la agenții economici, dar si in mijloacele de transport in comun. In ultimele 24 de ore au fost desfașurate 29 de actiuni punctuale, dintre…

- In ultimele 48 de pre, polițiștii argeșeni au desfașurat 59 de actiuni punctuale, dintre care 51 au fost organizate independent de catre politisti, șaseorganizate impreuna cu I.J.J. Arges si doua cu alte structuri. In cadrul acțiunilor au fost verificate 4.597 de persoane, precum și 167 de mijloace…

- Social Agresivitatea in trafic, sancționata cu amenzi intre 580 și 725 lei și suspendarea permisului pentru 30 de zile ianuarie 28, 2022 12:34 Noile masuri cuprinse in ordonanța pentru modificarea si completarea OUG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice adoptata in ședința de guvern…

- In cadrul activitatilor desfasurate, in weekend-ul trecut, de catre politistii rutieri, au fost aplicate 645 de sanctiuni contraventionale. De asemenea, polițiștii au reținut 67 de permise de conducere, au retras 15 certificate de inmatriculare si au constatat 7 infractiuni. In perioada 14-16 ianuarie…

- In cele doua zile de weekend, 15 și 16 ianuarie a.c., polițiștii timișeni, impreuna cu celelalte instituții cu atribuții in domeniu, au desfașurat acțiuni in sistem integrat, in județul Timiș, pentru asigurarea ordinii și liniștii publice, prevenirea evenimentelor rutiere negative, precum și pentru…

- Polițiștii Serviciului Rutier Maramureș au efectuat o acțiune pe linia combaterii execeului de viteza, pe D.N. 1 C, Baia Mare- Seini-Valea Chioarului in chiar prima zi din noul an. In cadrul acțiunii, polițiștii au aplicat 19 sancțiuni contravenționale, din care 17 pentru nerespectarea regimului legal…

- Persoane sanctionate pentru nerespectarea masurii carantinei. La data de 28 decembrie a.c., politisti din cadrul Sectiei 4 au desfasurat activitati pentru verificarea respectarii prevederilor legale in ceea ce priveste masura carantinei la domiciliu, informeaza IPJ Constanta.In urma activitatilor, s…

- La data de 15 decembrie 2021, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia, au acționat, pe raza municipiului, pentru creșterea siguranței rutiere. Cu ocazia acțiunii, au fost aplicate 51 de sancțiuni contravenționale, din care 16 pietonilor care s-au angajat in traversari neregulamentare,…