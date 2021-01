Stiri pe aceeasi tema

- Presedinte ales Joe Biden a fost inoculat luni, in direct la televiziune, cu a doua doza de vaccin impotriva COVID-19, intr-un spital din Delaware, relateaza AFP si Reuters. "Prioritatea mea numarul unu este de a face in asa fel incat vaccinul sa fie injectat in bratele…

- Un seism cu magnitudinea 4,8 s-a produs miercuri la sud-est de capitala Croatiei, Zagreb, a anuntat Centrul German de Cercetare pentru Geostiinte (GFZ), dupa ce initial a raportat o intensitate de 5,6, informeaza Reuters. GFZ a mai precizat ca seismul s-a produs la o adancime de 10 kilometri.AGERPRES/(AS-autor:…

- Presedintele rus Vladimir Putin va fi vaccinat cu Sputnik V impotriva coronavirusului, a anuntat duminica purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de un post de televiziune rus, relateaza Reuters. El a afirmat ca va fi vaccinat, a luat aceasta decizie si asteapta pana la finalizarea…

- Presedintele rus Vladimir Putin va fi vaccinat cu Sputnik V impotriva coronavirusului, a anuntat duminica purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de un post de televiziune rus, relateaza Reuters. ”El a afirmat ca va fi vaccinat, a luat aceasta decizie si asteapta pana la finalizarea…

- Presedintele rus Vladimir Putin va fi vaccinat cu Sputnik V impotriva coronavirusului, a anuntat duminica purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de un post de televiziune rus, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. ''El a afirmat ca va fi vaccinat, a luat aceasta decizie si asteapta…

- Presedintele rus Vladimir Putin va fi vaccinat cu Sputnik V impotriva coronavirusului, a anuntat duminica purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de un post de televiziune rus, relateaza Reuters. ''El a afirmat ca va fi vaccinat, a luat aceasta decizie si asteapta pana la finalizarea…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat joi, in cadrul conferintei sale de presa anuale, ca inca nu s-a vaccinat cu vaccinul rus impotriva COVID-19. Acesta a asigurat ca va face acest lucru atunci cand va fi posibil pentru categoria sa de varsta, potrivit Reuters. „Sunt un om care respecta corect…

- Prim-ministrul bosniac Zoran Tegeltija a fost testat pozitiv la noul coronavirus si a intrat in autoizolare la locuinta sa, a anuntat sambata guvernul de la Sarajevo, transmite Reuters. Tegeltija prezinta simptome usoare de COVID-19, iar starea sa de sanatate este stabila, precizeaza comunicatul…