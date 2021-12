Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta in cazul incendiului care a izbucnit, joi dimineata, intr-un salon al Sectiei Boli Infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Ploiesti a fost preluata de Parchetul de pe langa Tribunalul Prahova, cercetarile vizand mai multe infractiuni, intre care ucidere din culpa, vatamare corporala…

- Ucidere din culpa, distrugere din culpa, vatamare corporala din culpa, neluarea/nerespectarea masurilor de siguranta privind protectia muncii sunt acuzatiile facute de procurori in cazul incendiului produs, joi 11 noiembrie 2021, la sectia de boli infectioase de la Ploiesti.

- Politistii din Botosani au declansat o ancheta in cazul unui medic acuzat ca ar fi facut vaccinari fictive, a declarat, joi, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Delia Neniscu, potrivit Agerpres. Potrivit acesteia, cercetarile au fost declansate in baza unei sesizari…

- Magistratii de la Tribunalul Prahova au emis, miercuri seara, mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile, pe numele unui tanar acuzat de comiterea infractiunii de tentativa de omor. Din relatarile politiei prahovene, a reiesit faptul ca „la data de 26 octombrie a.c., in jurul orei 18.30, polițiștii…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Galati a avut nevoie de doi ani pentru a stabili ca faptele de care erau acuzati politistii ”nu intrunesc elementele constitutive ale infractiunilor vizate”. Nici Politia nu ii mai poate cerceta disciplinar pentru ca a intervenit prescriptia cercetarii disciplinare.

- FIFA si-a exprimat luni ''regretul'' pentru modul in care meciul dintre Brazilia si Argentina, programat duminica la Sao Paulo in cadrul preliminariilor Cupei Mondiale editia 2022, a fost oprit dupa doar cinci minute de la fluierul de start, promitand o ancheta disciplinara in acest…

