- Fostul presedinte al Argentinei, Cristina Fernandez, a declarat marti ca nu a primit niciodata plati ilicite si a le-a transmis anchetatorilor ca pot scotoci toata Patagonia daca ei cred ca ea a ascuns bani iliciti, la o zi dupa ce a fost pusa sub acuzare pentru fapte de coruptie, relateaza Reuters.

- Fosta presedinta a Argentinei, Cristina Fernandez de Kirchner, a fost inculpata luni pentru coruptie, anunta agentiile internationale de presa. Aflata la putere din 2007 pana in 2015, dupa mandatul prezidential din 2003 pana in 2007 al sotului ei, Nestor Kirchner, fosta sefa a statului este…

- Banca centrala a Argentinei a majorat dobanda de baza, de la 45% la 60%, cel mai ridicat nivel din lume, in incercarea de a opri prabusirea peso-ului, care a atins un minim istoric in raport cu dolarul american, informeaza Reuters. În pofida deciziei Băncii Centrale de a majora dobânda…

- Poliția din Argentina a inceput percheziționarea proprietaților aparținand fostei președinte, Cristina Fernandez de Kirchner, ca parte a unei anchete majore de corupție, informeaza postul BBC, citat de Mediafax.

- Fernandez este suspectata de implicare intr-un scandal de coruptie care se presupune ca a avut loc in timpul presedintiei sale in perioada 2007-2015 si a predecesorului ei, fostul ei sot Nestor Kirchner (2003-2007), decedat in urma unei crize cardiace in 2010. Antreprenori in domeniul constructiilor…

- Noua avioane au fost fortate joi sa isi schimbe de urgenta rutele in spatiul aerian din Chile, Argentina si Peru din cauza unor amenintari cu bomba primite de catre Autoritatea Aviatiei Civile (DGAC) din Chile, relateaza Reuters.

Avionul cu care directorul Fondului Monetar International, Christine Lagarde, pleca din Argentina dupa reuniunea G20 a aterizat de urgenta pe Aeroportul Ezeiza din Buenos Aires, la scurt timp de la decolare, scrie Reuters, citand presa locala, arata news.ro.