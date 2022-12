Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentativa Argentinei a castigat, duminica, pentru a treia oara Cupa Mondiala la fotbal, invingand in finala din Qatar, disputata pe stadionul Lusail, cu scorul de 4-2 la lovituri de departajare (3-3 dupa prelungiri), Franta, campioana din 2018. Pentru argentinieni este primul trofeu mondial dupa…

- Statia de metrou Argentina din Paris, situata pe magistrala 1 de la Paris, a fost redenumita Franta - Allez Les Bleus! cu ocazia finalei de duminca, de la Cupa Mondiala din Qatar. Aceasta schimbare a numelui este una temporara, au anuntat sefii metroului parizian. In 2018, dupa triumful Frantei la CM…

- Accidentat chiar inainte de primul meci al Franței la Cupa Mondiala din Qatar, Karim Benzema s-a recuperat la timp pentru finala cu Argentina, dar nu va face parte din lotul lui Didier Deschamps. In timp ce presa din Franța vorbește despre o ruptura in relația dintre cei doi, selecționerul are propria…

- Didier Deschamps (54 de ani), selecționerul naționalei Franței, a evitat sa raspunda cand a fost intrebat daca atacantul lui Real Madrid, Karim Benzema (34 de ani), va juca in finala Campionatului Mondial, dintre Franța și Argentina. Argentina - Franța, finala Campionatului Mondial din Qatar, se joaca…

- Ronaldo Nazario a analizat ce se intampla la Campionatul Mondial de fotbal din Qatar, dupa ce Brazilia a fost eliminata de Croația, iar Neymar, unul dintre favoriții sai, a fost afectat de eșec.

- Maximiliano Oliva (32 de ani), fotbalistul argentinian care a luat Cupa Ligii cu Dinamo in 2017, fost internațional U17 și U20 al „pumelor”, a vorbit intr-un interviu acordat Gazetei Sporturilor despre parcursul și șansele sud-americanilor la Campionatul Mondial din Qatar. Diseara, de la ora 21:00,…

- Cu reusita din partida cu Mexic, Lionel Messi l a egalat pe Diego Armando Maradona la numarul de goluri marcat la Mondiale.Echipa nationala de fotbal a Frantei a devenit prima dintre participantele la Campionatul Mondial din Qatar care obtine calificarea in optimile intrecerii, dupa ce a castigat primele…

- Capitanul Argentinei, Lionel Messi (35 de ani), este la a cincea incercare de a ridica Cupa Mondiala, dar e ingrijorat ca Brazilia sau Franța ii vor distruge visul. Potrivit caselor de pariuri, Anglia, Brazilia, Franța și Argentina sunt cele patru mari favorite la caștigarea turneului din acest an,…