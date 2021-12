Arestat după ce şi-a luat prietena cu forţa de pe Centura de Nord Judecatoria Craiova a dispus, miercuri, arestarea preventiva a unui barbat de 34 de ani, din Slatina, acuzat de lipsire de libertate. Potrivit oamenilor legii, barbatul a luat cu forta o tanara de 19 ani de pe Centura de Nord a Craiovei si a mers cu ea la Slatina. Politistii au stabilit ca a fost vorba de concubina barbatului. Potrivit reprezentantilor IPJ Dolj, sesizarea a fost facuta de tanara de 19 ani. „La data de 8 noiembrie, politistii au fost sesizati prin apel 112 cu privire la faptul ca o tanara de 19 ani, din Craiova, in timp ce se afla pe Centura de Nord a Craiovei, ar fi fost introdusa… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

