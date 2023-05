Arestat de polițiști pentru furt calificat In ziua de 3 mai a.c., polițiștii din cadrul Secției de poliție rurala Pogoanele au depistat principalul banuit in cazul unui furt calificat, un barbat in varsta de 33 de ani, din Rușețu. Fapta a fost sesizata de catre persoana vatamata, un barbat in varsta de 64 de ani, din Rușețu. Citeste articolul mai departe pe newsbuzau.ro…

Sursa articol si foto: newsbuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nr.150 din 4 mai 2023 BULETIN INFORMATIVprivind evenimente si activitati din ziua de 3 mai 2023 Arestat de politisti pentru furt calificat In ziua de 3 mai a.c., politistii din cadrul Sectiei de politie rurala Pogoanele au depistat principalul banuit in cazul unui furt calificat, un barbat in varsta…

- In ziua de 11 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Secției de poliție rurala Costești au depistat principalii banuiți in cazul unui furt calificat, doi barbați in varsta de 20 și 38 de ani, ambii din Țintești. Fapta a fost sesizata in ziua de 20 noiembrie 2022, de catre persoana vatamata, un barbat in…

- La data de 23.03.2023, in jurul orei 18:00, polițiștii Secției 3 Rurale Sanandrei au fost sesizați prin SNUAU 112 de catre un barbat cu privire la faptul ca fiul sau minor, in varsta de 15 ani, a fost agresat fizic de catre un barbat in varsta de 52 de ani, in timp ce se aflau pe o strada din localitatea…

- O femeie in varsta de 41 de ani a fost retinuta de procurorii bihoreni, fiind suspectata ca a injunghiat mortal un barbat. Fapta s-a petrecut in locuinta femeii, pe fondul consumului de bauturi alcoolice.Parchetul de pe langa Tribunalul Bihor a transmis, marti, printr-un comunicat de presa, ca procurorii…

- In ziua de 13 februarie a.c., politistii Sectiei de politie rurala Pogoanele au retinut un barbat, pentru 24 de ore, pe baza de ordonanta, sub aspectul savarsirii infractiunilor de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice de catre o persoana care nu poseda permis de conducere, distrugere și…