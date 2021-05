Arestare spectaculoasă a șefului ’Ndrangheta Traficantul de droguri Rocco Morabito, considerat șeful ’Ndrangheta, mafia calabreza, a fost arestat luni in Brazilia, „impreuna cu un alt fugar italian”, a carui identitate nu a fost dezvaluita, in urma unei anchete comune intre autoritațile din Brazilia și Italia. Liderul mafiot italian, unul din cei mai cautați zece infractori din lume, care se ascundea […] The post Arestare spectaculoasa a șefului ’Ndrangheta first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

