- Sakina El Moussaoui, farmacista, si Mustafa El Bourkadi, cardiolog, au fost audiati miercuri, 6 aprilie, de oamenii legii din Iasi, ei venind din Maroc pentru a-si sustine baiatul acuzat de dubla crima de la Iasi.

- Potrivit avocatei lui Ahmed Sami El Burkadi, suspectul si-a sustinut nevinovatia si a dat detalii despre activitatile din intervalul 8-10 decembrie 2021. Marocanul le cere procurorilor sa contacteze firma de taximetrie Uber, cu sediul in San Francisco, SUA.

- Ahmed Sami El Bourkadi a fost adus si astazi la Parchetul de pe langa Tribunalul Iasi pentru audieri. Procurorul a extins cercetarile cu noi infractiuni: distrugere si furt calificat. De asemenea, a fost audiat un nou martor cat si proprietarul vilei, care s-a constituit parte civila pentru despagubiri,…

- Ieri, Ahmed Sami El Bourkadi, principalul suspect al crimei de la Iași, a fost audiat, iar aceasta a oferit declarații in fața procurorilor privind tragedia din Moara de Vant. Marocanul susține in continuare ca e nevinovat, insa acum mai apare un martor cheie in dosar.

- El i-ar fi spus unui martor ca nu vrea sa se intoarca la casa respectiva.„In seara de 8 decembrie 2021, inculpatul s-a deplasat la locuinta victimei Jiynah Youssef, unde, asa cum reiese din declaratia unor martori, ar fi venit mai multi prieteni din anturajul sau. Participarea inculpatului Ahmed Sami…

- Matusa din Canada a principalului suspect in crima dubla de la complexul Roua le-a facut plangere la Ambasada Canadei la Bucuresti anchetatorilor ieseni pentru remarci rasiale adresate nepotului, acesta avand si cetatenie canadiana. In acest sens, marti, un reprezentant al Consulatului Canadei a venit…

- Matusa suspectului din Canada i-a parat pe anchetatorii ieseni pentru remarci rasiale. Reprezentantii Consulatului Canadei au venit la Iasi, pentru a verifica daca principalul suspect al crimei duble din Moara de Vant a fost "umilit" de catre un comisar sef din cadrul Inspectoratului Judetean al Politiei…