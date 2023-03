Arest prelungit pentru doi tineri acuzaţi că au exploatat sexual o minoră Tribunalul Dolj a dispus prelungirea mandatelor de arestare emise pe numele a doi tineri de 18 si 25 de ani, acuzati de trafic de minori și act sexual cu un minor. Potrivit anchetatorilor, in toamna anului trecut, cei doi au exploatat sexual o minora. Banii obtinuti din prostitutie au intrat in buzunarele inculpatilor, au explicat procurorii DIICOT. Procurorii DIICOT au precizat ca inculpatii au comis infractiunile in octombrie 2022. „In cauza s-a reținut ca, in luna octombrie 2022, cei doi inculpați din județul Dolj au racolat, in scopul exploatarii sexuale, o persoana vatamata minora. Inculpații,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

