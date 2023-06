Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, joi, ca foarte curand isi va incheia mandatul si poate spune ca, dupa un an si jumatate in functie, Romania are resursele prin care poate sa dea consistenta propriei reziliente.

- Timp de 40 de zile, intre Pasti si Inaltarea Domnului, crestinii folosesc formula de salut: „Hristos a Inviat!”. Raspunsul dat tot de catre credinciosi este „Adevarat a Inviat!”. Dupa aceasta perioada de 40 de zil se serbeaza Inalțarea la cer a Mantuitorului Iisus Hristos, iar atunci urarile vor fi:…

- Deși e unul din cei mai bogați oameni din Romania, Ion Țiriac se afla pe lista beneficiarilor de pensii speciale. Omul de afaceri incaseaza lunar 12.000 de lei de la statul roman, bani pe care ii primește ca pensie speciala pentru ca are grad de colonel. Mihai Rusu, fost jucator de tenis și candidat…

- Primaria Caușeni s-a apucat de curațat malurile unui riuleț din centrul orașului care nu a vazut tehnica speciala niciodata. Cel puțin asta reiese din starea in care se gasea un afluent al riului Botna care traverseaza un sector al urbei. Riul era innamolit, plin cu gunoaie iar pe mai aproape era imposibil…

- Doua fete de 12 ani și 13 ani din Germania au marturisit ca au omorat un alt copil. Victima, o fata in varsta de 12 ani, a fost injunghiata de mai multe ori.Poliția spune ca suspectele au recunoscut faptul ca au ucis-o pe copila al carei cadavru a fost gasit intr-o padure din orașul Freudenberg,…