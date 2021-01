Stiri pe aceeasi tema

- Ședința de lucru in aceasta dup-amiaza a primarului general, Nicușor Dan cu rețeliștii. Reprezentanții a 13 firme care se ocupa cu modernizarea și reparațiile rețelelor de termoficare au raspuns la invitația lui Nicușor Dan, pe tema strategiei de lucru pentru refacerea conductelor de incalzire a…

- Controale intense și noi reguli privind prevenirea raspandirii covid, in marile magazine, piețele și saloanele din Capitala, in contextul in care atat marți, cat și miercuri au fost raportate cate 1.946 de cazuri noi de COVID-19. Prefectura Capitalei a anunțat ca vineri prefectul Traian Berbeceanu…

- Primarul general, Nicusor Dan, a anuntat sambata ca, pana la sfarsitul lunii decembrie, va fi compensata datoria de 400 de milioane de lei catre ELCEN. Citește și: Olanda se opune ca Romania sa intre in Schengen, dar cere o 'minizona Schengen', pentru ca tot mai mulți migranți o prefera…

- Dan sustine ca vrea de asemenea ca ridicarea masinilor sa se faca mai ales in cazurile in care soferii le lasa pe trecerile pentru pietoni sau in statiile de autobuz, pana cand problema privind locurile de parcare va fi rezolvata. „Avem o uriasa problema de transport si de parcare in Bucuresti. Este…

- Stimulentul financiar pentru persoanele cu handicap din Bucuresti va fi platit luni, 9 noiembrie, anunta primarul general, Nicusor Dan. "Stimulentul financiar pentru persoanele cu handicap din Bucuresti va fi platit luni, 9 noiembrie. In aceasta saptamana vom primi banii de la Guvern, iar apoi ne vom…

- "Stimulentul financiar pentru persoanele cu handicap din Bucuresti va fi platit luni, 9 noiembrie. In aceasta saptamana vom primi banii de la Guvern, iar apoi ne vom putea onora obligatiile fata de adultii cu dizabilitati din Capitala”, a declarat primarul genral al Capitalei, conform News.ro.…

- Nicușor Dan, noul primar general, a anunțat ca in Capitala nu va fi targ de Craciun in aceasta iarna. „Nu o sa avem targ de Craciun in aceasta iarna pentru ca suntem intr-o situație sanitara excepționala. Suntem in situația in care mor medici și personal sanitar, nu ne permitem sa amplificam aceasta…

- Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS) a anunțat ca au fost platite alocațiile stat pentru copii pentru luna septembrie 2020. Potrivit ANPIS valoarea totala a alocațiilor este de 721,37 milioane de lei, suma medie achitata fiind de 205,4 lei de beneficiar. Copiii…