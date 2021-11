Stiri pe aceeasi tema

- Urmare a schimbului de informatii cu autoritatile austriece, s a constatat faptul ca motorul a fost furat din Austria, inca din anul 2011, alerta fiind introdusa in anul 2020, potrivit politistilor de frontiera din cadrul Garzii de CoastaDoi cetateni ucrainieni au fost depistati de politistii de frontiera…

- Numarul mare de cazuri și rata scazuta de vaccinare din unele țarile din Europa de Est sunt motivele pentru care consilierul pentru sanatate al Regiunii Lazio, din care face parte și Roma, cere plasarea romanilor și bulgarilor in carantina la sosirea in Italia, potrivit RaiNews.„Italia are relații intense…

- Din 22 octombrie, in comuna giurgiuveana Malu, aflata la 80 km de București, a fost instituita carantina, adica de la ora 6 AM, un echipaj al Politiei Locale sta parcat langa placuta cu numele localitatii. Fiind dimineata, politistii servesc o gustare cu fructe, respectiv banane, la umbra unor boscheti.…

- Nu doar in Romania au fost proteste fața de masurile luate din cauza pandemiei. Susținatorii mișcarii Vestele galbene au ieșit in mai multe orașe din Franța pentru a manifesta fața de pașapoartelor COVID și a vaccinarii obligatorii. Și in Italia au loc incidente similare. La Paris situația a degenerat…

- Artistul Tudor Chirila l-a facut ticalos pe premierul Florin Cițu pentru ca l-a dat afara pe Octavian Berceanu din funcția de șef al Garzii de Mediu și ca i-a epurat pe toți membrii numiți de USR PLUS in diverse posturi de decizie. Conform lui Chirila, oamenii sunt zburanți pentru ca PNL sa poata acapara…

- Consiliul Local Sector 6 din București a adoptat, joi, proiectul privind aprobarea Organigramei, Statului de Functii, Regulamentului de Organizare si Functionare ale Directiei Generale de Politie Locala Sector 6. Prin proiectul supus ordinii de zi, aproape 100 de politisti vor pleca din functii. Au…

- Mai mulți bistrițeni s-au plans de prezența „Otravii Zeilor” in municipiu, planta care duce la alergii severe. Autoritațile susțin ca NU exista astfel de plante pe domeniul public. Mai mult, s-ar confunda ambrozia cu pelinul. Luna septembrie este luna in care inflorește „Otrava Zeilor”. Ambrozia este…