Arde o anexă la Idicel Pădure In localitatea Idicel Padure din comuna Brancovenești arde o anexa pe o suprafața de 30mp. Pompierii de la Detașamentul Reghin și cei de la Serviciul de Voluntari pentru Situații de Urgența au reușit sa localizeze focul. Nu exista pericol de propagare la casa de locuit, iar acum pompierii lucreaza la stingerea incendiului care nu s-a soldat cu victime omenești, informeaza ISU Mureș. Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

