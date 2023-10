Stiri pe aceeasi tema

- Controversatul procent de 9,4% din PIB cheltuieli cu pensiile a fost eliminat din PNRR, așa ca, Guvernul poate sa creasca veniturile seniorilor Romaniei. CUM VOR PUTEA CREȘTE PENSIILE Cheltuieli de 9,4% din PIB cu pensiile (sageata de trecere) cheltuieli sustenabile (2022-2070)Majorarea pensiilor de…

- Europarlamentar polonez, la prezentarea candidaților AUR la alegerile pentru PE: Retragerea de la dominația de stanga in statele membre UE, in interesul EuropeiKosma Zlotowski: europarlamentar PiS (Lege și Justiție) Polonia, co-trezorier al ECR și vicepreședinte al delegației de prietenie dintre…

- Intr-un colț indepartat și prafuit din New Mexico, aproape de granița cu Texas, se afla o fabrica noua ce reprezinta șansa pentru SUA de a se debarasa de o dependența pe care puțini știau ca o are: uraniu imbogațit in Rusia. Fabrica Urenco din Eunice, in valoare de 5 miliarde de dolari, este supravegheata…

- Duminica, 13 august 2023, de la ora 15,00, a avut loc la Carei deschiderea expoziției cu globuri uriașe, unice in lume, realizate manual de careianul Remus Gall. Pasiunea și daruirea de care da dovada Remus Gall, ajutat de sora sa Simona, atunci cand vine vorba de confecționat globuri uriașe, se reflecta…

- Marius Dulca (43 ani) este noul Director al Academiei Dinamo. Nascut la Caransebeș, cu o experiența de peste 20 de ani in fotbal, in Romania (la FC Caransebeș, Juventus București, ACS Juniorul 2014) și Austria (la SV Horn, ATSV Hollabrunn), el e fost numit pe 9 iulie pentru a construi viitorul „cainilor”.…

- OPPO a lansat pe piața locala noile smartphone-uri Reno10 și Reno10 Pro in cadrul unui eveniment pentru media și parteneri desfașurat aseara, 18 iulie, in București. Prezentarea a fost susținuta de Ciprian Mirea, Head of Trade and Product Marketing Oppo și de fotograful de moda Tibi Vintur.

- Controversatul influencer Andrew Tate si fratele sau o dau in judecata pe femeia din Florida care i-a acuzat - spun ei, in mod fals - ca au sechestrat-o in Romania, ceea ce a dus la arestarea lor sub acuzatia de trafic de persoane, informeaza Associated Press și News.ro.