Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat a renunțat la vila pe care o deținea in apropiere de Targu-Mureș. Acesta a luat o suma importanta pe casa respectiva. Din anul 2001, Raed Arafat era proprietarul unei vile cu etaj de langa Targu-Mureș. proprietarea se intinde pe o suprafața de 170 de metri patrați. Vila se afla la Sangeorgiu…

- Ministrul Cercetarii si Inovarii, Nicolae Burnete, a declarat vineri, la Targu Mures, ca Romania lucreaza la o strategie pe inovare si cercetare pentru perioada 2021-2027, insa nu poate aprecia orizontul de timp in care aceasta se va finaliza. "Romania are o strategie si la nivelul ministerului acum…

- Raed Arafat s-a nascut in Siria, s-a mutat in Palestina unde a copilarit in orașul Nablus pana la 16 ani cand, posesor al unui pașaport iordanian, a plecat in Romania. Mama sa traiește și azi in orașul Nablus, oraș aflat la 60 de km nord de Ierusalim. Sezonul 2 al serialului israelian „ Fauda ” […]…

- Comisarul European pentru politica regionala, Corina Crețu, s-a plans marți, la Bacau, ca autoritațile romane nu au depus niciun proiect major de infrastructura pentru zona Moldovei, oficialul european invitand Guvernul sa-i ceara bani europeni pentru construcția unei autostrazi Targu Mureș - Iași.…

- Romania are 24 de orase smart, iar printre comunitatile cu cele mai multe proiecte demarate in aceasta privinta se numara Alba-Iulia (60), Cluj-Napoca (10), Arad (9), Sibiu (8), Oradea (8) sau Bucuresti (6), arata Asociatia Romana pentru Smart City si Mobilitate.

- Intrarea in Buzau dinspre Ploiesti ii va oferi calatorului primele indicii ca se afla in a cea de-a doua garnizoana ca marime din tara, dupa Bucuresti. Gardul unitatii militare din Bariera Ploiesti va fi acoperit cu o expozitie permanenta de fotografii istorice. In dreptul Cimitirului Eroilor vor fi…

- Institutul Cultural Roman organizeaza Vineri, 4 mai 2018, ora 11:30 conferinta de lansare a Festivalului Filmului European la hub-ul QREATOR by Iqos (Piata Victoriei, Bulevardul Aviatorilor 8A) Ajuns la editia a 22-a, Festivalul Filmului European revine intr-un numar record de orase: Bucuresti (7 -…

- Jonas si Ulrike Schafer s-au stabilit in Romania in 2004, atrasi de frumusetea dealurilor care inconjurau localitatea Cund din judetul Mures. Au avut o revelatie: ca ar putea sa-si traiasca restul vietii pe aceste locuri, iar trei ani mai tarziu si-au deschis un complex turistic, Valea Verde.