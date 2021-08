Arafat: Dacă va crește incidenţa infectărilor COVID, anumite activităţi SE REZERVĂ NUMAI vaccinaţilor Arafat a precizat ca cifrele sunt inca mici, dar avand in vedere atat avertismentele specialiștilor, cat și exemplul concret al evoluției rapide din alte state, este de așteptat ca ritmul infectarilor sa creasca. "La 2 la mie se va intampla ceva. Deja anumite activitati se rezerva numai vaccinatilor si ne intoarcem la situatia care a fost inainte de 1 august. La 3 la mie ne intoarcem la situatia care a fost la 1 iunie ca si masuri. De exemplu, intalnirile mari, daca este un festival, sunt rezervate numai vaccinatilor”, a declarat Raed arafat, la un post TV.Intrebat daca la aceasta incidenta se… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in cadrul Ministerului de Interne, Raed Arafat, a declarat ca la nivel national avem o incidenta de 0,06 la mie a cazurilor de COVID-19, insa, daca rata de infectare va creste la doi la mie, spre exemplu, ne vom intoarce la masurile de dinainte de 1 august si anumite activitati…

- Doua cazuri noi de COVID au fost inregistrate in județul Alba, in ultimele 24 de ore, au transmis reprezentanții DSP Alba. Cele doua cazuri au fost descoperite la Sebeș. Incidența este 0,02 cazuri la mia de locuitori, in județ fiind inregistrate in prezent 9 cazuri active. Pana acum, in județ au fost…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, anunta ca, daca incidenta cazurilor de COVID-19 va creste peste anumite limite, institutia pe care o conduce va propune testarea periodica a personalului medical si medico-sanitar nevaccinat, costurile urmand sa fie suportate de cei testati. ‘Vom veni cu o propunere,…

- In Spania se vor impune din nou restricții de circulație pe timp de noapte in anumite regiuni, din cauza creșterii numarului de infectari. Incidența in cazul tinerilor sub 29 de ani a depașit o mie de cazuri la suta de mii de locuitori.

- Secretarul de stat Raed Arafat a spus marți, dupa ședința de guvern, ca situația epidemiologica din Romania este foarte buna, dar din toamna nu se va ști nimic sigur. "La acest moment, situația epidemiologica este foarte buna. Clar ca mai este de lucrat, dar la acest moment Romania este una…

- Bilatul oficial zilnic al infectiilor cu noul coronavirus in Rusia a depasit 10.000 - o premiera din martie -, pe fondul unei campanii de vaccinare care bate pasul pe loc, arata date statistice, relateaza AFP. In total, 10.407 cazuri de covid-19 au fost inregistrate in tara, dintre care 4.124…

- Totalul numarului de teste este de 1.494, iar pâna în acest moment s-au realizat 501.164 de teste, la nivelul județului Cluj. Situația epidemiologica în județul Cluj se prezinta astfel: Rata incidenței pe județul…

- Ministerul Sanatații anunța ca Guvernul va propune ca masca sanitara de protecție sa nu mai fie obligatorie in spațiile deschise neaglomerate. „Purtarea maștii in spațiile deschise neaglomerate este un aspect, o situație in care riscul de transmitere este redus și probabil aceasta va fi una dintre primele…