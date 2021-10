ARAFAT: Dacă nu eşti vaccinat, mergi la farmaciile care nu sunt în centrele comerciale Secretarul de stat Raed Arafat a declarat, vineri, dupa sedinta de Guvern, ca accesul in mall-uri va fi permis, incepand de luni, doar in baza certificatului verde sau a dovezii trecerii prin boala. El a explicat ca in magazinele esentiale, alimentare sau farmacii, va fi permis accesul si celor nevaccinati, dar trebuie sa mearga in farmacii din afara centrelor comerciale mari. Accesul in toate zonele care nu sunt esentiale se va face numai cu certificatul verde, pentru persoanele vaccinate sau trecute prin boala, iar pentru magazinele esentiale, se poate intra fara certificat verde, a spus Arafat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

