- CSA Steaua a caștigat cu FCSB, scor 2-1, intr-un meci din cadrul Ligii Elitelor. La meci au fost prezenți și jucatori de la prima echipa a Stelei, precum Mugurel Gugu și Atanas Trica. Și Narcis Raducan, fostul jucator al Stelei, a fost prezent in tribune, acolo de unde și-a susținut fiul, Iustin, titular…

- ARAD. In cadrul campaniei europene „#BeActive2022” – „Fii Activ 2022”, aradenii au fost incurajați sa practice sportul la orice varsta, prin evenimente diverse, accesibile oricui: alergare (Aradul alearga - Provocarea școlilor), fotbal, scandurica (plank), tenis de masa, șah și pickleball (o activitate…

- Targu Mureș. Recent, a avut loc finala Campionatul Național de Juniori U20 la lupte greco-romane, unde Aradul a fost reprezentat de sportivul Claudiu Costea (la categoria 72 kg) de la C.S. Glogovaț 2013.

- Consiliul Judetean Constanta organizeaza o conferinta de presa, alaturi de firma Emsi SRL, miercuri, 5 octombrie 2022, prin care anunta lansarea unui proiect ce are ca scop implementarea unui sistem de management al calitatii in administratia judeteana.Vor participa cei doi vicepresedinti ai Consiliului…

- „Scopul nostru este ca, la finalul unui demers de cercetare, sa intelegem ceva despre oamenii care au faurit lucrul respectiv, despre geneza, ochiul, gestul si cuvantul celor care ne-au dat nume”, rosteste dr. Mihaela Simion, responsabilul stiintific al colectivului de cercetare de pe situl roman…

- Luni, 29 august, la Liceul “Petru Rareș” din Targu Lapuș a avut loc deschiderea Taberei Județene pentru elevii olimpici la matematica, care a ajuns anul acesta la a XII-a ediție. ”Aceasta se va desfașura pe parcursul acestei saptamani, respectiv in 29 august- 4 septembrie 2022. Prezent la eveniment,…

- In prima etapa a noii editii a Ligii Elitelor Under 16 la fotbal, Farul Constanta s a impus la scor, 9 0 pe teren propriu cu CS Dinamo Bucuresti. Golurile au fost marcate de Iustin Doicaru 17, 26 , Matei Berchez 24, 38 , Alexandru Stoian 35, 80 , Ianis Avramescu 44 , Mateo Manea 69 si Ianis Podoleanu…

- Parcarea este mereu o problema in marile orașe. Și chiar in cele mai puțin mari, cum este Aradul comparativ cu Bucureștiul, Timișoara sau Clujul. In timp ce administrațiile altor municipii mari au gasit soluții convenabile pentru a rezolva problema locurilor de parcare, la Arad se deruleaza o mascarada…