Potrivit sursei citate, cei 25 de elevi au fost sanctionati, in medie, cu cate 100 de lei in cadrul unei actiuni pentru prevenirea fumatului in scoli. Controalele au fost organizate de care politisti de proximitate din cadrul Biroului de Ordine Publica si au vizat depistarea persoanelor care nu respecta prevederile Legii 349/2002, pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun. 'In incinta si zona adiacenta a mai multor unitati de invatamant din zona centrala a municipiului Arad au fost depistati 25 de elevi, cu varste intre 14-18 ani, in timp ce fumau.

Toti…